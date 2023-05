"Anche questo 1 maggio non potremo accedere alla Rocca di Caterina"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Purtroppo anche questo 1 maggio non riusciremo ad accedere alla nostra amata Rocca di Caterina. L'impegno dell'amministrazione comunale è stato intenso ma nulla e nessuno poteva prevedere il periodo pandemico e i costi lievitati delle materie prime che hanno ancora una volta ritardato l'inizio dei lavori che sembrano finalmente iniziati. L'apertura della Rocca è un evento ed una opportunità fondamentale per collegare il centro storico di Piazza Saffi con la parte alta di Corso Diaz che appare al momento in sofferenza, laddove turisti e residenti non hanno ragione per percorrerlo se non per raggiungere e visitare la Rocca. Speriamo quindi in una prossima rapida apertura che configuri corso Diaz quale anticamera medioevale agli eventi organizzati nella Rocca, ivi compresa la rievocazione del sanguinoso mucchio purtroppo non ricordato dal 1982.

Raffaele Acri, Vice Coordinatore Quartiere Resistenza