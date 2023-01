Ancora disagi in Campigna: sulla Provinciale del Bidente crolla un altro albero

Ancora disagi sulla Provinciale 4 del Bidente tra Campigna e Passo della Calla. Lunedì pomeriggio si è reso necessario chiudere nuovamente la strada a seguito della caduta di un albero. Sul posto sono intervenuti gli operatori per rimuovere i resti dell'albero: La chiusura presumibilmente dovrà essere prolungata fino alla giornata di martedì. Anche quella di domenica è stata una giornata di caos, questa volta non fenomeni naturali, ma per l'alto afflusso di persone che avevano deciso di trascorrere la giornata festiva sulla neve, chi per una ciaspolata, chi per una semplice passeggiata e chi per una sciata o una discesa col bob. La strada è stata chiusa al traffico già dalla mattinata intorno alle 10, sollevando non pochi malumori, sia tra gli automobilisti, ma anche tra gli operatori che avevano organizzato appuntamenti sulla neve. La coda ha raggiunto diversi chilometri. Nei giorni scorsi, invece, l'arteria era rimasta bloccata a causa di una slavina prima e in seguito dal crollo di alcuni alberi a causa del peso della neve.