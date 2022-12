Ancora forti piogge: la piena dei fiumi attesa per la giornata di sabato

Le piogge abbondanti delle ultime ore stanno contribuendo ad innalzare il livello dei fiumi e dei corsi d'acqua. I nuovi impulsi di precipitazione, ancora in atto sul crinale appenninico centro-orientale, stanno determinando nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, che ritarderanno l'esaurimento delle piene a monte in atto sul Ronco e Bidente. Nelle prossime ore si prevedono ulteriori isolati rovesci sul crinale appenninico centro-orientale. Per sabato la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per "criticità idraulica" nei tratti di pianura, specificando che "è riferita alla propagazione delle piene in corso e in progressivo esaurimento. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e o di inondazione in condizioni di onda e di livello del mare inferiori ai livelli di allertamento".