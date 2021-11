Ancora furti all'iper "Punta di Ferro": nella rete dei Carabinieri ci finiscono due ventenni

Ancora ladri al centro commerciale "Punta di Ferro". Nella rete dei Carabinieri di Ronco sono finiti due ventenni forlivesi, che dovranno rispondere a piede libero dell'accusa di furto aggravato in concorso. L'episodio si è verificato mercoledì pomeriggio, intorno alle 15.30. A chiedere l'intervento degli uomini dell'Arma è stato il personale addetto alla vigilanza: attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza è emersa l'azione dei due ragazzi, che stavano trafugando attrezzi da ferramenta all'interno dell'IperConad.

I giovani sono stati quindi perquisiti e trovati rispettivamente in possesso di una tenaglia e di un joystick, quest’ultimo asportato dal negozio all’insegna “Unieuro”. Uno dei ragazzi aveva con sè anche un taglierino pieghevole, motivo per ul quale è stato denunciato a piede libero per "porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere". L'arma bianca è stata sequestrata.