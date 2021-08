Ancora imbrattamenti in città: "La piaga dell’incivilta non conosce tempo e misura"

Dopo le scritte anarchiche cancellate in via Ponte Rabbi, continua a Forlì la lotta contro i graffittari. Anche in questi giorni dopo Ferragosto infatti proseguono le operazioni di pulizia e ripristino del decoro urbano in numerose zone della città mercuriale. "Di fronte alla piaga dell’incivilta che non conosce tempo e misura, questa Amministrazione e determinata a far valere il rispetto e la tutela del patrimonio pubblico", evidenzia il sindaco Gian Luca Zattini attraverso un post su Facebook. Gli imbrattamenti hanno interessato anche il centro storico. In via Flavio Biondo una vetrina di un negozio sfitto è stata vergata con una scritta di vernice rosa e firma di matrice anarchica.