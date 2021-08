Ancora vandalismi sul Ponte Rabbi: rimossa scritta che inneggiava a Carlo Giuliani

Una pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul posto ha attivato il servizio per la cancellazione di un imbrattamento effettuato su un muro di contenimento in via Ponte Rabbi vicino al Ponte Vecchio

Ancora imbrattamenti in città. A seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, una pattuglia intervenuta sul posto ha attivato il servizio per la cancellazione di un imbrattamento effettuato su un muro di contenimento in via Ponte Rabbi vicino al Ponte Vecchio, luogo oggetto di frequenti atti di vandalismo. La scritta, con tanto di simbolo anarchico, inneggiava a Carlo Giuliani, il giovane manifestante morto il 30 luglio 2001 durante gli scontri in occasione del G8 di Genova. Poco più di una settimana fa il personale del Comune aveva provveduto a ripulire lo storico ponte da un'altra vergata a firma anarchica.