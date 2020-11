Coronavirus, si aggravano i numeri dell'epidemia: i casi attivi sono 877. Si piangono altri due morti

Si aggravano i numeri dell'epidemia da covid-19 nel Forlivese. Sale a 115 il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore si contano infatti due lutti. A spegnersi una donna di 85 ed un uomo di 80 che si trovavano ricoverati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Impennata importante per quanto concerne i casi attivi nell'ultima settimana: i ricoverati sono passati dai 31 del 26 ottobre ai 51 di lunedì 2 novembre, sei dei quali in Terapia Intensiva. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare, tra sintomatici e asintomatici, sono ben 826, mentre la scorsa settimana erano 551: +275. I casi attivi sono quindi 877. I guariti negli ultimi sette giorni sono stati 116.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nella provincia di Forlì-Cesena si contano 4.382 casi, di cui 2.705 guariti, 75 guariti con sintomi, sette in terapia intensiva e 1.381 in isolamento domiciliare. I morti sono 204: settantadue a Forlì, due a Bertinoro, uno a Civitella, sedici a Forlimpopoli, dieci a Meldola, sette a Predappio, sei a Rocca Sn Casciano, uno a Tredozio, settantatre a Cesena, due a Cesenatico, tre a Gambettola, due a Gatteo, due a Mercato Saraceno, quattro a San Mauro Pascoli, due a Savignano sul Rubicone e uno a Sogliano. Nel Forlivese dallo scorso marzo vi sono stati 2.506 casi, con 1.514 guariti.