Coronavirus, l'evoluzione settimanale: dove corre di più il virus, la mappa comune per comune

Per la seconda settimana consecutiva si registra in Romagna una stabilità nelle nuove positività da covid-19 sia in termini assoluti che percentuali verosimilmente in relazione alla diffusione della variante Omicron BA.2. E' quanto emerge dal bollettino dell’Ausl Romagna sull'andamento dell'epidemia relativo alla settimana che va dall'11 al 17 aprile.

Nel Forlivese si sono registrati 1.229 contagi, 37 in più rispetto alla settimana precedente, mentre nel Cesenate sono passati da 1.445 a 1.547 (+102). In flessione l'aumento dei nuovi positivi nel Riminese, da 2.117 a 1.909, mentre nel Ravennate la curva dei nuovi positivi continua a crescere, da 3.010 a 3.085. Nella corso della settimana in esame sono stati eseguiti 27.975 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 7.770 nuovi casi positivi (27.8%).

Guardando nello specifico comune per comune (escludendo i positivi fuori ambito, ovvero non residenti nel territorio), a Bertinoro si sono registrati 69 nuovi casi, mentre quelli attivi sono 101; a Castrocaro 33 (69 casi attivi), a Civitella 28 (35), a Dovadola 14 (17), a Forlì 804 (1.369), a Forlimpopoli 86 (119), a Galeata 7 (10), a Meldola 46 (74), a Modigliana 35 (46), a Portico San Benedetto 3, a Predappio 38 (45), a Premilcuore 2 (7), a Rocca San Casciano 8 (21), a Santa Sofia 20 (28) e a Tredozio 2.

In lieve calo il numero di morti, da 22 a 19, con la provincia di Ravenna a registrare il dato più dato di lutti (14, seguono il Forlivese e il Cesenate con 2 e il Riminese con uno). In Romagna i registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti positivi al virus in lieve crescita rispetto alla scorsa settimana, da 199 a 203 pazienti, mentre sono solo due i ricoverati in terapia intensiva.

Complessivamente sono 142 gli operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'Ausl Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è pari o inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna: nel Forlivese sono 31, 26 dei quali dipendenti dell'Ausl Romagna, dato inviariato rispetto alla precedente informativa, mentre nel Cesenate 26 (25 dipendenti dell'Ausl).

Capitolo vaccinazioni: al 19 aprile sono 903.833 i cittadini in Romagna che hanno ricevuto almeno una dose di siero anti-covid (326377 in provincia di Forlì-Cesena), 867.373 quelli vaccinati con seconda dose (314.043 in provincia), 594.115 quelli con terza dose (215.223) e 3.089 (917) con quarta dose, la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo. A queste vanno aggiunte le 108.693 dosi somministrate dai medici di medicina generale, 44.530 in provincia.