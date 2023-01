Andamento dell’economia, incontro per i soci Rotary

Martedì alle 20.30 Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, e Guido Caselli, responsabile del Centro Studi di Unioncamere Emilia-Romagna, interverranno su “L’andamento dell’economia della Provincia di Forlì-Cesena nel quadro della situazione economica regionale: i dati consuntivi del 2022 e le previsioni 2023” durante la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì al Circolo Aurora a Palazzo Albicini. L’incontro sarà introdotto dal presidente del sodalizio, Filippo Cicognani, che ricorderà anche i prossimi appuntamenti rotariani in programma, il progetto avviato “A scuola in salute”, quello sull’orientamento scolastico rivolto agli studenti delle scuole superiori e il service attivo presso la Mensa della Caritas. Ricorderà anche gli incontri recenti con il Gruppo Consorti, quello a Casa Spadoni dove si è svolto l’interclub con il Rotary Club Faenza e l’intervento di Giancarlo Minardi e Gabriele Tredozi su “Cinquant’anni di Motorsport”, e la conviviale su “Enigmi in Emilia e in Romagna” con Ennio Ferretti e Federico Mussano.