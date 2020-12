Coronavirus, nella settimana di Natale ben 18 morti. In aumento i casi attivi, a Forlì sono oltre 700 i positivi

Torna a crescere nel Forlivese il numero di casi attivi al covid-19. Sono infatti 962 i positivi, 77 in più rispetto a quanto comunicato lunedì 21 dicembre. Nel dettaglio 892 in isolamento domiciliare (erano 824 positivi nel precedente bollettino settimanale) e 70 ricoverati, tre dei quali in terapia intensiva. Nella settimana di Natale vi sono stati 18 morti, mentre i guariti sono stati 249. A Forlì i positivi totali sono 712 (la scorsa settimana erano 625), di cui 656 in isolamento e 56 ricoverati (due in terapia intensiva).

Questa la situazione sul resto del territorio: Bertinoro 42 positivi (due ricoverati con sintomi), Castrocaro 21 (due ricoverati, uno ricoverato in terapia intensiva), Civitella 8, Dovadola 13, Forlimpopoli 52 (tre ricoverati con sintomi), Galeata 8, Meldola 42 (tre ricoverati), Modigliana 7, Predappio 30 (due ricoverati), Premilcuore 1, Santa Sofia 19, Rocca San Casciano 1 e Tredozio 1. Non ci sono casi attivi a Portico.

Per quanto concerne i decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 120 vittime a Forlì, quattro a Bertinoro, due a Castrocaro, una a Civitella, due a Dovadola, 19 a Forlimpopoli, 15 a Meldola, 14 a Predappio, sei a Rocca San Casciano, quattro a Santa Sofia ed una a Tredozio. In provincia i casi attivi sono 2458 (125 in più rispetto alla scorsa settimana), 145 dei quali ricoverati (tre in terapia intensiva) e 2313 in quarantena. Dall'inizio della pandemia si contano 11788 casi, 9001 guariti e 329 morti.