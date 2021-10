Covid, l'evoluzione nell'ultima settimana: "Situazione confortante, ma col freddo il virus può rialzare la testa"

"I dati settimanali, seppur ci consegnano un lieve incremento di contagi, confermano una situazione tutto sommata confortante, considerato che il numero dei ricoveri e delle terapie intensive resta contenuto". Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna, commenta così l'evoluzione dell'epidemia da covid-19 nella settimana dall'11 al 17 ottobre, che ha visto 622 positività (2,4%) su un totale di 25.908 tamponi, con un incremento dei nuovi casi in termini assoluti di 55, tutti associati alla variante Delta. Nel dettaglio, nel riminese la crescita è stata stabile rispetto alla settimana precedente, con 137 positivi, mentre nel Ravennate i nuovi positivi sono stati 321 a fronte dei 309 di sette giorni prima. Nel Cesenate si contano 66 positivi in più, mentre nel Forlivese 98, con una crescita in termini assoluti di 22 contagi.

Nel comprensorio di Forlì scendono a quattro i comuni senza contagi: sono Civitella, Dovadola, Galeata e Portico San Benedetto. Dall'11 al 17 ottobre in città si sono contati 65 nuovi positivi, che aggiorna il totale dei casi attivi in 129. Questa la situazione nel resto del territorio: Bertinoro 12 casi attivi (4 nuovi positivi), Castrocaro 7 (2), Forlimpopoli 12 (2), Meldola 10 (7), Modigliana 7 (3), Predappio 9 (5), Premilcuore 3 (3), Rocca San Casciano 2 (1), Santa Sofia 1 e Tredozio 5. "Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid, che ci pone nel livello verde 2, ossia un livello di occupazione dei posti letto in malattie infettive maggiore del 70% - comunica Altini -. In totale sono ricoverati 58 pazienti, di cui 5 in terapia intensiva".

Il direttore sanitario invita a non abbassare la guardia: "Sappiamo che la situazione potrebbe anche cambiare, visto che con la stagione fredda il virus potrebbe rialzare la testa. Oltre al covid, inoltre, è arrivato il momento di attrezzarci anche contro la circolazione del virus influenzale. Il 25 ottobre anche in Romagna parte la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale ed è importante che i cittadini ai quali è raccomandata aderiscano. In questo contesto la somministrazione del vaccino antinfluenzale è doppiamente importante: per ridurre le complicazioni legate all’influenza e, di conseguenza gli accessi al Pronto Soccorso, ma anche per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra covid e influenza. Continuiamo quindi tutti a mantenere alta l’attenzione". Infine alcune raccomandazione: "vaccinarsi e adottare le misure che ormai tutti conosciamo, distanziamento ed uso delle mascherine. In questo momento è più che importante".