L'oncologo Andrea Amadori si candida nella lista di Zattini: "E' sempre stato a fianco di mio padre Dino"

L'oncologo forlivese Andrea Amadori, figlio di Dino Amadori, si candida nella lista civica del sindaco Gian Luca Zattini. Ad annunciarlo è lo stesso Amadori: "Confermo Il mio pieno sostegno al nostro sindaco Gianluca Zattini, uomo moderato. Porterò il mio contributo con idee e proposte maturate in oltre 30 anni di esperienza ed attività in campo medico professionale e sanitaria, in campo Onco-Ginecologico".

Continua Amadori: "Il sindaco Zattini ha accolto con entusiasmo la mia decisione di scendere in campo al suo fianco: è la conferma della stima ed affetto che lo ha sempre visto legato a mio padre, Dino Amadori sin da quando, in qualità di sindaco di Meldola, è stato al suo fianco e insieme hanno visto nascere l’ Irst, oggi Irst-Dino Amadori, una intitolazione fortemente voluta proprio da Zattini. L’ampliamento della coalizione fortemente voluto ed ottenuto da Zattini ha costituito l’opzione che mi ha convinto ad accogliere l’invito a scendere in campo per partecipare attivamente alle prossime elezioni in suo sostegno è uomo dagli alti valori civici e cattolici che condivido"

Ed infine: "È riuscito ad attrarre sensibilità diverse in un campo largo di persone moderate e di alto livello, verso un obiettivo comune: il bene della nostra amata città: una Forlì che “cambia”, dinamica ed in continua evoluzione come da anni non accadeva. Profonderò ogni sforzo per il bene della mia città, Forlì".