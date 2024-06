Andrea Amadori nominato referente scientifico nazionale per lo "Human papillomavirus" dell'associazione Loto

Andrea Amadori, coordinatore scientifico della associazione "Dino Amadori", è stato nominato dal Comitato Scientifico Nazionale di Loto OdV, referente scientifico nazionale per lo "Human papillomavirus". Amadori ha ottenuto la nomina anche In virtù degli incarichi di responsabilità ricoperti nelle principali società scientifiche a livello regionale e nazionale - tra cui la società italiana di Colposcopia e patologia cervico-vaginale (comitato direttivo ) e l’associazione Ginecologi extraospedalieri (referente nazionale Emilia-Romagna). Per l'associazione si tratta di "un riconoscimento che conferma la crescita esponenziale del contributo anche scientifico che la nostra realtà aAssociativa ha raggiunto in soli due anni di vita, l'associazione Dino Amadori Ets è stata fondata nel giugno 2022".

Andrea Amadori è inoltre tra i “padri fondatori” del percorso onco-ginecologico dell'ospedale di Forlì e svolge attività scientifiche in continuità con quella che è stata la mission del padre Dino Amadori, con l’obiettivo in particolare di “comunicare“ l’ importanza della prevenzione onco-ginecologica. Spiega il fratello Giovanni Amadori: "Ritengo sia chiaro a tutti che la prevenzione è fondamentale - e mio padre ne è stato il pioniere in Romagna e il Italia - solo con la prevenzione si giunge ad una riduzione delle malattie e, quindi anche a minori costi e ad un minor impatto per tutto il sistema sanitario nazionale: da ciò ne deriva la possibilità di impegnare le relative risorse anche economiche in ricerca e sempre in prevenzione".