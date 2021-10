Andrea Amadori nuovo segretario provinciale dell'Associazione Ostetrici e Ginecologi

"Questo nuovo incarico è per me motivo di orgoglio - spiega Amadori - l’obiettivo che va perseguito è di valorizzare competenze e le eccellenze che esistono in ospedali come quelli della mia provincia"

Si è svolto sabato a Rimini il Congresso Regionale Aogoi (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani). Durante il congresso, sono state rinnovate le cariche regionali, che vedono come Segretario Regionale Lorenzo Aguzzoli, direttore dell'Unità operativa di lGinecologia E Ostetricia dell' Arcispedale Santa Maria Nuova, ReggioEmilia. Il neo eletto Segretario regionale ha quindi presentato i segretari provinciali. Il dottor Andrea Amadori, medico dirigente Ginecologia e ostetricia dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forli, è stato nominato nuovo segretario Aogoi per la provincia Forlì-Cesena.

"Questo nuovo incarico è per me motivo di orgoglio - spiega Amadori - l’obiettivo che va perseguito è di valorizzare competenze e le eccellenze che esistono in ospedali come quelli della mia provincia. Aogoi costituisce l’associazione di Ginecologi e Ostetrici meglio rappresentata in Italia. Lavorerò col Dottor Aguzzoli per migliorare e potenziare l’intera rete regionale." Amadori è anche responsabile del percorso Onco - Ginecologico di Forli ed è membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale (Sicpcv).