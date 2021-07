Andreea Melisa, diploma da 100 al Ruffilli: "E' stato un percorso bellissimo. Ora l'università biomedica"

E' finalmente tempo di vacanza per Andreea Melisa Saru, 19 anni, diplomata in "Servizi socio sanitari"

Ha completato il ciclo di studi all'istituto professionale "Ruffilli" col massimo dei voti. E' finalmente tempo di vacanza per Andreea Melisa Saru, 19 anni, diplomata in "Servizi socio sanitari". "Mi piace leggere i libri, specialmente i gialli e uscire con gli amici", racconta di sè.

Soddisfatta di questi cinque anni al Ruffilli?

Sono molto soddisfatta, in quanto ho conosciuto persone che hanno cambiato il mio punto di vista

Come mai ha scelto l'opzione servizi socio sanitari?

Ho scelto i servizi socio sanitari perché da sempre mi è sembrato molto interessante l'ambito socio sanitario, in quanto puoi conoscere e aiutare altra gente

Si è diplomata col massimo dei voti nonostante un anno scolastico condizionato dalle restrizioni per il covid. Come si è trovata con la didattica a distanza?

La didattica a distanza è stata difficile per tutti. Io ho risentito abbastanza sugli studi, al quanto ho dovuto studiare molte cose da sola, anche se tutti i professori di sono impegnati per insegnarci tutto come se fosse un anno normale

Paura o emozione per l'esame di maturità?

C'è stato un mix di emozioni per l'esame della maturità: ansia, che mi ha fatto studiare fino all'ultimo momento e felicità per il fatto di aver finito un percorso bellissimo

E adesso ha già in mente cosa farà?

Mi voglio iscrivere all'università di tecniche di laboratorio biomedico