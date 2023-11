Dal libro di Luca Giacomoni allo schermo: "Anime del fango" diventa un docufilm e aiuterà gli alluvionati

Il progetto "Anime nel fango” di raccolta fondi a favore delle vittime dell’alluvione del 16 maggio scorso prosegue la sua corsa con un sorprendente e straordinario impulso. Dopo il libro, le cui vendite e presentazioni stanno continuando con grande successo su tutto il territorio, il 9 novembre scorso sono cominciate a Forlì le riprese del docufilm “Anime del fango” tratte dall’omonimo libro di Luca Giacomoni e la straordinaria partecipazione di Luca Maggiore. Le parole, i racconti, le emozioni descritte nelle pagine del libro prendono ora vita atraverso le immagini, le voci, le scene, i filmati e la presenza di alcuni dei protagonisti di “Anime nel fango”.

Componenti principali della troupe sono Ettore Zito (A.I.C. - Imago), che cura la regia e la fotografia, l’assistente alla regia Enrico de Divitiis, l’operatore Matteo Turrini e il Gaffer Edoardo Zito Ricci. La scenografia è curata da Maurizio Carraro di Medea film di Latuna, i titoli di testa sono stati affidati a Saul Saguati (Basmati Film). La produzione ha coinvolto diversi personaggi importanti della scena forlivesecome l’artista Ido Erani che realizzerà il manifesto del film e il pluripremiato

compositore Alexander Cimini, che comporrà la colonna sonora.

Per Giacomoni si tratta di "un sogno incredibile" che vede realizzarsi. "Mi è capitato tante volte nella vita di vedere realizzati i miei sogni. E ogni volta mi sono emozionato e tanto. Ma questa volta si va oltre". Il progetto, rivela lo scrittore, 2è nato nel corso di una presentazione fatta a Ravenna e alla sensibilità di Ettore Zito, davvero un grande uomo". Nel frattempo sono già state girate le prime scene, "che lasciano senza parole - confessa Giacomoni -. Ma la cosa più importante è che anche il ricavato netto del docufilm si andrà a sommare a quello dei libri incrementando il progetto di beneficenza".

L’uscita del film non è ancora stata comunicata. Gli incassi, come già evidenziato (al neto delle spese di produzione) faranno parte del “Progetto Anime nel fango” e saranno devoluti in beneficenza alle vittime dell’alluvione del 16 maggio scorso. Nel frattempo prosegue il ciclo di presentazioni del libro, illustrato anche sabato scorso in occasione della festa della Croce Rossa tenutasi a Castrocaro, con l'attore Lorenzo Flaherty a leggere "L'apocalisse", brano introduttivo dell'opera.