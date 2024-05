Dal libro al docufilm, il progetto "Anime nel fango" cresce sempre di più. "Pronti a sbarcare anche in Florida"

“Anime nel fango” è il seme dal quale sta nascendo un albero. Con ciascun ramo che racchiude un'idea che ha un fine comune: aiutare chi è stato colpito dall'alluvione. Luca Giacomoni, firma del libro scritto nei mesi successivi alla tragedia e pubblicato a settembre, mai avrebbe immaginato che quell'opera si sarebbe potuta trasforma in un qualcosa di più grande. Un progetto solidale, che ha portato il registra Ettore Zito alla realizzazione del docufilm che porta lo stesso titolo del libro: "Anime nel fango", appunto. E sabato 18 maggio il Parco Urbano di Forlì, presso “La Collina dei Conigli”, farà da cornice all'evento solidale “Un anno dopo: Anime nel fango”, patrocinato dal Comune di Forlì. Sarà una festa all'insegna della solidarietà (ingresso a offerta libera), che vedrà dalle 17 alle 24 avvicendarsi sul palcoscenico otto band per un totale di circa quaranta musicisti e la proiezione del docufilm “Anime del fango”, alle 20.30. Immagini che toccheranno i cuori di chi parteciperà alla manifestazione.

Dallo scorso settembre Giacomoni è impegnato in un tour per raccontare come è evoluto il progetto Anime nel fango. “Il progetto si sta ingrandendo sempre di più ed è motivo di grande soddisfazione - racconta lo scrittore -. L’incontro con Ettore Zito non solo ha fatto nascere una profonda amicizia, ma ha portato a una condivisione di intenti che ha determinato un importante sviluppo a tutto il progetto. Stiamo proseguendo nella raccolta fondi per contribuire a dare una mano agli alluvionati che hanno bisogno attraverso una serie di proiezioni pressoché quotidiana in numerosissime sale cinematografiche. C'è tanta partecipazione, sostegno e solidarietà. E questo ci dà fiducia nell'andare avanti. Sia il libro sia il film sono stati presentati, in due diverse occasioni alla Camera dei deputati alla presenza della parlamentare forlivese Rosaria Tassinari. Il film ha ricevuto la menzione d’onore all’Italia Green Festival di Roma.

Il libro racconta la capacità degli uomini e delle donne alluvionati e delle migliaia di volontari nel reagire davanti a una tragedia che ha ferito un intero territorio. L'opera si è evoluta in una seconda edizione, come racconta lo stesso Giacomoni: “Dopo l'idea di Ettore di realizzare il docufilm, ho pensato ad una nuova edizione del libro, che presenta una copertina differente, tratta da un quadro dell'artista forlivese Ido Erani, e tre capitoli aggiuntivi. Il primo è dedicato a Faenza, che non era stata inserita nella prima edizione solo per un problema di tempo, ma che rappresentava una mancanza troppo importante, anche in considerazione del fatto che ha subìto due alluvioni. Il secondo riguarda la storia di come è nato il docufilm con diversi aneddoti, mentre il terzo capitolo s'intitola “E' ora...?”, che racconta quello spirito straordinario di voler tentare sempre di trasformare i sogni in realtà. L'idea, nata insieme a mia moglie Barbara mentre eravamo in auto, è diventata un qualcosa di grande, grazie anche alle tantissime persone che ci stanno aiutando. E finchè c'è qualcuno che ci segue, noi andiamo avanti”.

La prima edizione del libro è stata un autentico successo, perchè, come racconta Giacomoni, “i lettori hanno apprezzato il senso di speranza e fiducia nel futuro che traspare dai vari capitoli, che è lo stesso spirito che mi hanno trasmesso le persone raccontandomi la propria testimonianza. Poi dal libro è nato il docufilm ed Ettore ha mantenuto questa filosofia, riuscendo a realizzare un’opera che non calca la mano sulla tragedia, ma racconta le emozioni, trasmettendo quel senso di positività che ha caratterizzato i romagnoli dopo la tragedia. Il nostro obiettivo è mantenere viva un evento che non deve essere dimenticato, ma al tempo stesso aiutare ad esorcizzare e metabolizzare la tragedia”.

E c'è attesa per “Un anno dopo: anime nel fango”, evento nato da un'idea di Maddalena Tramonti: “Vogliamo commemorare l'alluvione e rilanciare il messaggio di speranza e solidarietà che stiamo portando avanti da una anno. Per il futuro stiamo lavorando su diversi progetti che andranno a coinvolgere anche le scuole, con un progetto che vogliamo che abbia anche finalità educative. Inoltre, grazie ai contatti di Ettore, stiamo verificando la possibilità di proiettare il docufilm in diversi cinema della Florida e probabilmente anche in Perù, Cile, Thailandia e Grecia e magari, e perché no a esportare anche il libro”.

La missione di “Anime nel fango” è quella di dare una mano agli alluvionati che necessitano di aiuti: “Durante la serata presenteremo un'idea di come utilizzare i fondi raccolti, mentre l'incasso della giornata, al netto delle spese, verrà consegnato al presidente del Lions Club “Giovanni de’ Medici” di Forlì, Enzo Cortesi, che provvederà a suddividerlo tra la raccolta fondi del progetto “Anime nel fango” e quella a favore dei musicisti che hanno subito danni dall'alluvione. Agiremo con trasparenza, tracciando ogni singola operazione che verrà effettuata. Vogliamo che le persone continuino a darci la stessa fiducia che ci hanno riconosciuto fino ad oggi senza che nessuno possa dubitare di quel che viene fatto”.