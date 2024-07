Anna, diploma da 100 al Classico: “Con questa scuola la mia sensibilità è diventata una forza”

Tra i centisti del Liceo Classico c’è anche Anna Venturini. “A scuola, così come nella vita, ciò che mi contraddistingue è l'autenticità e l'attenzione ai dettagli, sono sempre stata una perfezionista perchè metto il cuore in tutto quello che faccio - dice di se -. La mia curiosità e passione per lo studio sono accompagnate da educazione e gentilezza, che reputo i valori più importanti da portare avanti”.

Il Classico l'ha accompagnata in un viaggio lungo 5 anni. Che titolo vuole dargli?

“Per me il liceo è stato molto più che un semplice percorso scolastico: parte fondamentale di questi anni sono state le amicizie e gli insegnanti. Grazie ad un ambiente tranquillo e all'interesse verso gli argomenti trattati, andare a scuola per me è sempre stato piacevole. Chiaramente non sono mancate le difficoltà, ma sono proprio quelle che mi hanno spinto a voler dare il massimo e fare di meglio.E' stato importante anche saper coniugare lo studio con altre attività che mi arricchissero, in particolare io mi dedico al volontariato”.

Quale è stato l'insegnamento più importante che ha ricevuto?

“Ricordo che durante il primo anno la professoressa di scienze umane ci disse: "Questa scuola vi aprirà la mente". Gli studi umanistici e le esperienze proposte durante le uscite didattiche e gli stage mi hanno permesso di fare della mia sensibilità una forza, uno strumento per interpretare il mondo. L'insegnamento più prezioso ricevuto è stata la capacità di riflettere, in molti casi cambiando la propria prospettiva”.

Un ciclo che si è chiuso con un bellissimo 100. Che importanza ha questo voto?

“Questo voto è una grandissima soddisfazione per me e un riconoscimento dell'impegno costante. E' stata la conclusione più bella che potessi sperare per questo percorso che porterò sempre nel cuore”.

Come ha vissuto la maturità?

“Ho vissuto la maturità con fortissime emozioni, in particolare una strana nostalgia: sapevo che sarebbe stata l'ultima occasione per dimostrare le mie conoscenze all'interno di questa scuola, e volevo portarla a termine nel migliore dei modi. Avevo tanta paura di deludere le aspettative, ma durante le prove sono riuscita a mantebìnere la lucidità”.

Gli ultimi anni tra covid e alluvione sono stati estremamente difficili. Che rimpianti ha?

“Sicuramente questi eventi ci hanno privato di una grande parte dei nostri anni da liceali, ma penso ci abbia anche insegnato ad apprezzare maggiormante ogni momento vissuto insieme. Il quinto anno è stato l'unico trascorso interamente in presenza, insieme ai compagni e ai professori, ed è stato un grande sollievo ritornare alla "normalità"”.

Come è cambiata Anna in questi anni da liceale?

"Il liceo mi ha accompagnato durante la mia adolescenza: mi ha visto entrare 5 anni fa come una ragazzina insicura, ansiosa e timida, mi ha costretto a mettermi in discussione e confrontarmi con gli altri. Ora posso dire di avere molte consapevolezze in più, conoscere meglio me stessa e saper dimostare il mio valore. Le difficoltà ed insicurezze non svaniscono, ma accettandole si può riuscire a gestirle ed imparare da esse”.

Progetti per il futuro?

“L'anno prossimo inizierò l'Università di Psicologia a Cesena, è sempre stato il mio sogno. Sono entusiasta di questo nuovo inizio ma devo ammettere che mi mancherà molto studiare materie umanistiche, in particolare la letteratura e la storia”.