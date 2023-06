L'Arma dei Carabinieri celebra il 209esimo compleanno, è tempo di bilanci: in provincia circa 300 segnalazioni per "codice rosso"

Calano in provincia i reati denunciati all'Arma dei Carabinieri. Nel corso dell'anno ne sono stati segnalati ben 706 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, con una diminuzione del 6% dei reati perpetrati sul territorio. Questo è uno dei dati forniti dall'Arma in occasione dell'anniversario di 209 anni dalla fondazione dei Carabinieri, celebrati con una cerimonia sobria in segno di vicinanza alla cittadinanza colpita dalla tragica alluvione del 16 maggio scorso ed in memoria delle 6 vittime tra il Forlivese e il Cesenate che tale tragedia ha procurato. Il comandante provinciale di Forlì-Cesena, colonnello Samuele Sighinolfi, ha deposto una corona d’alloro all’interno della Caserma “Andrea Lombardini” di Corso Mazzini.

"Dopo ben 209 anni dalla sua nascita, l’Arma dei Carabinieri ha mantenuto salde le sue radici, confermandosi capillare e stabile presenza nelle nostre comunità, riferimento indiscusso per tutti i cittadini - le parole del comandante provinciale -. Le nuove connotazioni della criminalità non hanno colto impreparati gli uomini e le donne in divisa che, grazie al peculiare modello organizzativo dell’Arma, hanno saputo infondere anche in questo complicato periodo quella percezione di sicurezza che ogni cittadino si attende dalla Benemerita. E la presenza dei militari sul territorio, proiettati secondo precise analisi di contesto, ha consentito di ottenere non trascurabili risultati in tema di attività di prevenzione".

I numeri

In un solo anno sono stati denunciati ben 706 reati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno corrispondenti ad una diminuzione del 6 % di reati commessi sul territorio. "Evidenza questa che una ben calibrata strategia preventiva consente di rendere i nostri territori più sicuri", viene rimarcato. Gli altri risultati conseguiti dall’Arma di Forlì-Cesena fanno comprendere l’impegno profuso dal Comando Provinciale di Forlì-Cesena: nel periodo 2022-2023 l’Arma ha perseguito ben l’82% di tutti i reati denunciati nella provincia. Significativa ed incessante la lotta alla violenza di genere: in un solo anno i Reparti della provincia di Forlì-Cesena hanno “trattato” poco meno di 300 segnalazioni per “codice rosso” a tutela delle vittime vulnerabili.

In questo breve spaccato dell’attività dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Forlì-Cesena non può mancare il servizio svolto dai Carabinieri Forestali nei tre ambiti di stretta competenza: controlli sull’uso del territorio per attività produttive (ad esempio smaltimenti illecito di rifiuti o inquinamento idrico), per attività non produttive o ricreative (ad esempio il controllo sull’attività venatoria) ed illeciti contro il patrimonio e l’ambiente (incendi boschivi e maltrattamenti di animali). Nell’anno appena trascorso sono stati effettuati 6216 controlli che hanno permesso di accertare 672 illeciti amministrativi per un valore di 236 mila euro e 104 denunce

Ulteriore assetto dell’Arma presente in provincia è il Nucleo Elicotteri dei Carabinieri, attestato presso l’aeroporto di Forlì. Abbiamo imparato a conoscere le peculiarità di questo Reparto proprio durante l’alluvione, allorquando il Nucleo Elicotteri dei Carabinieri ha compiuto operazioni non solo di soccorso di vite umane ma anche di trasporto medicinali e viveri nei comuni rimasti isolati. In un solo anno gli elicotteri dell’Arma distaccati a Forlì hanno svolto 61 missioni aeree su richiesta dei Reparti territoriali, 11 missioni a richiesta dei Reparti specializzati e ben 9 missioni di soccorso e salvataggio.

L'impegno durante l'alluvione

L’Arma dei Carabinieri ha saputo tenere fede alla propria missione fornendo il proprio determinate apporto sin dalle prime ore dell’alluvione, contribuendo a salvare vite ed a mettere in sicurezza il territorio. Impegno in realtà mai interrotto, proseguito con l’assistenza medica e supporto alimentare ai comuni rimasti isolati, per finire con servizi anti-sciacallaggio a tutela della proprietà privata e delle case disabitate. Quest’impegno è stato solamente l’ultimo, in ordine di tempo, che ha visto impegnati gli uomini e le donne in divisa della provincia di Forlì-Cesena. Nonostante la complessità del momento, infatti, i Carabinieri non hanno mai smesso di percorrere le strade delle nostre città, dai capoluoghi ai più piccoli e distanti comuni, accanto ai nostri cittadini.