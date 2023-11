Forlì celebra il 79esimo anniversario della Liberazione. E gli studenti saranno protagonisti

Forlì celebra giovedì il 79esimo anniversario della Liberazione di Forlì. L'amministrazione comunale, insieme alle istituzioni territoriali, al mondo scolastico, all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea e alle realtà associative, ha coordinato un programma di iniziative. La cerimonia istituzionale, alla presenza delle massime autorità cittadine, si svolgerà giovedì con inizio alle 9.30. L'appuntamento è in Piazza Saffi e prevede la deposizione di corone commemorative ai lampioni in ricordo dei martiri partigiani e al Sacrario ai Caduti per la Libertà del chiostro di S. Mercuriale. Renderanno gli onori militari schieranti del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste e del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare. Alle ore 10.30 nel Salone Comunale (ingresso piazza Saffi, 8) avrà luogo l'incontro di approfondimento dei temi della liberazione che vedrà come protagonisti studenti e docenti del Liceo Artistico e Musicale “A. Canova” e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” per presentare i lavori dei ragazzi su Iris Versari e Arturo Spazzoli. Nel pomeriggio, alle 17, sempre nel Salone Comunale si terrà il Concerto per la Liberazione eseguito dalla Banda Città di Forlì, diretta dal Maestro Roberta Fabbri.