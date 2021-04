Anno scolastico 2021-2022, servizio di assistenza pre-post scuola: si aprono le iscrizioni

L'accoglimento della domanda comporta il pagamento di un retta mensile, fissa, non riducibile, non frazionabile e dovuta indipendentemente dalla frequenza

Dall’1 maggio al 31 luglio le famiglie possono presentare, esclusivamente on line, (accedendo su www.comune.forli.fc.it), domanda per il servizio di assistenza pre/post scolastica nelle scuole Primarie del Comune di Forlì. Tutti gli utenti che richiederanno per la prima volta l'accesso al portale online dei servizi Scolastici dovranno obbligatoriamente utilizzare lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), mentre gli utenti già registrati sul Portale dei Servizi Scolastici del Comune di Forlì (Softech) potranno utilizzare le credenziali (password e username) fino al 30 settembre.

Dal giorno seguente, l'1 ottobre, anche per i "vecchi" utenti sarà obbligatorio l'accesso con Spid. Le famiglie sprovviste di strumentazione informatica possono avvalersi dell'assistenza degli operatori per la compilazione e l'inoltro della domanda on-line allo Sportello Unico dei Servizi Educativi e Scolastici di Via Caterina Sforza 16 (piano terra) negli orari di apertura, previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0543/712324 e 712398.

L'accoglimento della domanda comporta il pagamento di un retta mensile, fissa, non riducibile, non frazionabile e dovuta indipendentemente dalla frequenza, di 23 euro per il servizio di pre scuola, 33 euro per il servizio di post scuola e di 46 euro nel caso si usufruisca di entrambi i servizi. Il portale rimarrà aperto anche successivamente al 31 luglio ma, dopo tale data, l'accoglimento non sarà automatico e l'ufficio invierà una mail di avvenuta iscrizione nel caso siano rimasti posti disponibili o una mail che comunica l'inserimento in lista di attesa.