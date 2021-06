Anno scolastico concluso, gli insegnanti di religione ricevuti dal vescovo Livio Corazza

In diocesi, nell'anno scolastico 2020/21 sono stati in servizio 81 insegnanti di religione di cui 42 alle elementari, 15 alle medie e 24 alle superiori

Nei giorni scorsi, gli insegnanti di religione hanno tirato le somme di questo complicato anno scolastico nell'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica a scuola. Alcuni di essi sono stati ricevuti dal vescovo Livio Corazza, per un cordiale momento di condivisione e di confronto. In diocesi, nell'anno scolastico 2020-21 sono stati in servizio 81 insegnanti di religione di cui 42 alle elementari, 15 alle medie e 24 alle superiori. A essi si aggiunge una decina di supplenti. L'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica per la diocesi di Forlì-Bertinoro è coordinato dalla professor Laura Lacchini.