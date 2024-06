Alluvione, l'annuncio di Zattini: "Il primo consiglio comunale si terrà al Villa Romiti. Non vogliamo lasciare indietro nessuno"

Il primo consiglio comunale si riunirà al Villa Romiti. Lo ha annunciato Gian Luca Zattini in occasione della cerimonia inaugurale della rinnovata sede di Cna di via Pelacano, prima uscita ufficiale da sindaco rieletto dopo la chiamata alle urne dello scorso fine settimana. Non c'è ancora la data della convocazione (lunedì prossimo è previsto un vertice in Comune per definire i nomi che comporanno la nuova giunta), ma, ha sottolineato il primo cittadino, si tratta di un "segno simbolico che non vogliamo dimenticare nessuno".

Una decisione che era stata maturata già nel corso della campagna elettorale, ha spiegato Zattini, ma che non è stata annunciata "perchè la cosa che fa più male è chi vuole speculare e usare tragedie per fini elettorali (chiaro riferimento alle polemiche mosse dal centrosinistra, ndr). Nelle tragedie si fa squadra e si cerca insieme le strade del recupero e della rinascita. Ma non è stato sempre così". Il sindaco ha fatto sue le parole del presidente provinciale di Cna Forlì-Cesena, Lorenzo Zanotti, che ha richiamato le istituzioni a risolvere le problematiche lasciate in eredità dall'alluvione in coesione: "Dietro le facciate che vediamo pulite ci sono ancora tante tragedie che non vogliamo lasciare indietro".

"Spero che in questi cinque anni che abbiamo davanti la politica faccia squadra nei ruoli che i cittadini ci hanno dato, di maggioranza ed opposizione, con rispetto e la voglia di lavorare assieme - ha proseguito il sindaco -. E ci sono tutte le condizioni per portare avanti i progetti che i cittadini ci chiedono. Abbiamo una potenzialità enorme, da mettere a terra con lavoro e visione di città, che abbia concetti di coesione, comunità e attenzione al lavoro, ai giovani, al welfare e alle tante povertà che abbiamo".

"Accanto alla tragedia dell'alluvione abbiamo scoperto tantissime sacche di povertà ed emarginazione - ha proseguito -. Non ce le possiamo permettere. Forlì nella sua storia non ha lasciato mai indietro nessuno e continueremo su questa strada. Assieme usciremo da qualsiasi crisi". Quanto alla inaugurazione della rinnovata sede della Cna in via Pelacano, colpita pesantemente dall'alluvione del maggio del 2023, Zattini ha ricordato nel suo discorso il fondatore dell'associazione, "l'amico" Sergio Giammarchi: "Qui c'è la Forlì che ci piace, che lavora e che ha sempre un pensiero per tutti".