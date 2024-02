All'alba dei 70 anni si prepara alla pensione: lo storico negozio sportivo cerca un erede per continuare a vivere dopo 4 decenni

Ben 43 inverni fa si accendevano all'Ospedaletto le luci di "Nanni Sport", storico punto di riferimento per l'acquisto di abbigliamento sportivi e accessori, con una particolare attenzione per il mondo del tennis e dello sci. Era il 20 dicembre del 1980. Da alcuni giorni le vetrine del piazzale intitolato alla madre di Giuseppe Mazzini e che si affaccia alla rotonda tra via Ravegnana e via Zampeschi sono colorate da cartelli fluorescenti che annunciano sconti dal 20 al 50%. Non solo per i saldi invernali, ma perché il titolare Nicola Nanni all'alba dei 70 anni ha deciso di godersi la meritata pensione.

"E' un'attività che mi è sempre piaciuta e che ho condotto volentieri, ma è arrivato il momento di dire basta - afferma Nanni -. La speranza è che qualcuno possa continuare, ma devo ancora trovarlo. Il negozio è in vendita e le porte sono sempre aperte ai potenziali acquirenti". Nei cartelli pubblicitari che si trovano anche ai margini di viale Roma vengono annunciate le promozioni per "cessata attività", ma la chiusura non avverrà nell'immediato e non c'è una data precisa: "Sarà entro il 2024, tutto dipenderà dall'andamento delle vendite - chiarisce Nanni -. Quando saranno stati venduti almeno l'80% degli articoli si chiuderà".

L'esercente ha sempre seguito personalmente i clienti, tra i quali anche l'ex iridato della 125cc e tre volte vice campione del mondo della MotoGp Andrea Dovizioso ed un altro volto noto del Motomondiale, Loris Reggiani: "La carta vincente del negozio è stata quella di avere una linea specializzata di articoli. Col tempo il commercio è cambiato, sia con l'arrivo dei centri commerciali che con l'avvento dell'online. Durante il periodo della pandemia ho cominciato a sfruttare le vendite sul web e nel bene e nel male funziona. Dal mio punto di vista personale è stato sicuramente d'aiuto, perché nel picco della pandemia non si sarebbe potuto andare avanti".

Ma "Nanni Sport" è anche laboratorio di riparazione di sci e racchette da tennis: "E' stato un plus importante, perché poi il cliente non solo si affida a questo servizio, ma poi procede anche nell'acquisto di abbigliamento tecnico specializzato o accessori". Quindi il consiglio ai possibili acquirenti, prosegue Nanni, "è di continuare su questa linea. Togliendo il laboratorio si andrebbe incontro a delle difficoltà. Senza sarebbe un normale negozio. Invece in questo modo si offre un servizio, creando al tempo stesso un importante rapporto di fiducia verso il cliente".

Infine un altro prezioso suggerimento: "Bisogna specializzarsi e aggiornarsi continuamente per offrire un qualcosa di differente rispetto a quanto si può trovare in un centro commerciale o sull'online. E poi che bello è rapportarsi col quartiere? E' un modo per tenere viva la comunità".