Ansia, stress e terapie naturali: La naturopata Annalisa Calandrini sarà ospite della trasmissione "Uno Mattina"

La naturopata forlivese Annalisa Calandrini sarà ospite della trasmissione "Uno Mattina", in onda su Rai Uno, mercoledì 24 luglio a partire dalle 9.30. Parlerà di come affrontare con terapie naturali, quali fitoterapici ed oligoelementi, l’ansia lo stress e la depressione; parlerà anche del legame intestino, secondo cervello e di quanto il microbiota intestinale possa incidere sul sistema nervoso. Sarà presente all’intervista anche il professor Alberto Siracusano ordinario all’Università Tor Vergata, nonchè psichiatra presso l’ospedale policlinico Gemelli di Roma.

Calandrini ha conseguito il titolo di Naturopata all'Istituto di Medicina naturale di Urbino nell’anno 2016 con voto 110 e lode e da allora si occupa a 360 gradi di prevenzione e salute delle persone attraverso un corretto stile di vita (sia online che fisicamente a Forlì). Ha vinto un bando dell'Ausl Romagna per il "Progetto benessere del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche" in ambito alimentare ed è regolarmente iscritta all’Associazione Italiana Naturopatia.

Ha pubblicato opere nel settore tra le quali “Re.LIife: Un metodo per rigenerare corpo e mente e rinforzare le difese immunitarie in modo naturale - Edit. Giunti" e "Amarsi Cucinando Sano: le ricette romagnole rivisitate in chiave salutista - Ed. Ponte Vecchio".