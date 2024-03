Nuova antenna della telefonia mobile in zona Quattro e San Varano: protesta dei residenti

"Da qualche giorno i cittadini residenti del Quartiere Quattro e San Varano hanno appreso con loro sgomento la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile, il cantiere è già stato avviato senza che se ne sia stata data notizia, né ai cittadini residenti, né al Comitato di Quartiere": è la protesta che si leva in Consiglio comunale dagli esponenti del Partito Democratico. Periodicamente la costruzione di nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile suscitano le proteste dei residenti, là dove vengono installate. Nel 2020 a San Martino in Strada si raccolsero 1.600 firme contro un impianto in via Placucci, mentre lo scorso anno la polemica ha riguardato un'antenna di via Montaspro.

Il Pd ricorda che "è sufficiente che un cittadino dia il benestare per la posa del ripetitore sul suo terreno o sul suo edificio, senza preoccuparsi del danno che questa arrecherà alla zona sia sotto il profilo della salute, dell’impatto visivo e del conseguente deprezzamento del valore dei fabbricati limitrofi, pensando esclusivamente ai propri interessi economici, ed una volta acquisito il parere Arpae, che effettua una verifica dell’impatto sull’habitat esterno, l’azienda richiedente può procedere all’installazione".

Nella sua replica al question time l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta ha quindi ricordato che "non c'è discrezionalità o volontà politica nell'installazione di nuove stazioni radiobase, la normativa del Codice delle Telecomunicazioni le equipara a opere di urbanizzazione primaria, opere strategiche di interesse pubblico, approvabili anche con il silenzio assenso dopo 90 giorni. Si può intervenire solo se in vicinanza di luoghi sensibili per la salute o in vicinanza delle scuole".