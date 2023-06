Corona si congeda: "Non so se in questi cinque anni sia stato un buon prefetto, ma ci ho messo tutto me stesso"

Si è congedato ai sindaci della provincia indossando al collo con orgoglio e commozione la medaglia di Commendatore al merito della Repubblica italiana, onorificenza che era stata proposta dal primo cittadino di Forlì, Gian Luca Zattini, per il ruolo svolto durante la gestione della pandemia. Antonio Corona dal primo agosto non sarà più il prefetto di Forlì-Cesena. Arrivato in provincia alla fine del 2018, subentrando al prefetto Fulvio Rocco De Marinis. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di prefetto nella provincia di Chieti.

VIDEO - Il saluto del prefetto

"Mi mancherete - ha detto con un filo di voce Corona rivolgendosi ai primi cittadini, ai vertici delle forze dell'ordine e ai collaboratori nel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta venerdì mattina nel palazzo del governo in Piazza Ordelaffi -, anche se rimarrò in zona, abitando a Rimini. Sono stato colpito dall'accoglienza che mi avete riservato, un rapporto molto bello all'insegna dell'estrema cordialità. Non so se in questi cinque anni sia stato un buon prefetto, ma ci ho messo tutto me stesso. Era difficile dire 'arrivederci', ma è arrivato il momento di farlo".

Durante il suo discorso, Corona ha ricordato l'alluvione di Villafranca del 2019, la pandemia da covid-19, la guerra in Ucraina e quindi l'alluvione su larga scala che ha sconvolto non solo la provincia, ma l'intera Romagna. "Non si può dire che l'emergenza sia finita - ha richiamato il prefetto uscente -. Il territorio è ancora in crisi e bisogna interrogarsi per capire come intervenire in ottica preventiva, perchè ormai i fenomeni atmosferici eccezionali sono sempre più frequenti".

Corona, grande appassionato di musica e canto, si congederà con un evento organizzato all'arena San Domenico lunedì 24 luglio alle 21 dal titolo "Amarcord (cantautori non solo)", che vedrà la presenza tra gli altri del leader degli Ecu Gabriele Graziani e la giovane cantante forlivese Matilde Montanari. Non c'è una canzone specifica che riassume i cinque anni da prefetto a Piazza Ordelaffi, ma col passare del tempo Corona è diventato "rossiano", perchè "Vasco Rossi ha la capacità di dipingere meglio su carta e penna le situazioni. "Un Senso" è micidiale". Ma tra le canzoni cita anche "I migliori anni della nostra vita" di Renato Zero.