Anziana affetta da una malattia degenerativa ferisce il marito con un coltello

La Polizia di Forlì ha denunciato una 79enne residente in città per lesioni personali aggravate in danno del marito. Del caso si sono occupate le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, intervenute su richiesta del marito stesso. Gli agenti avrebbero così accertato che l’anziana, affetta da una malattia degenerativa, in un momento di mancanza di lucidità avrebbe minacciato il marito con un coltello da cucina e, durante la fase in cui l’uomo ha cercato di disarmarla, gli avrebbe procurato lievi ferite a un polso. I poliziotti hanno sequestrato il coltello e chiamato un’ambulanza, che ha provveduto a farsi carico della situazione sanitaria della donna, a rigor di legge segnalata in Procura per lesioni personali aggravate.