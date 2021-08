Da sei giorni non si hanno notizie, continuano i sorvoli dell'elicottero ma di Gabriella nessuna traccia

Sono ormai 6 giorni che manca Gabriella Turchi, residente in centro a Forlì e scomparsa da mercoledì scorso. Da allora non si hanno più sue notizie, purtroppo neanche in avvistamento. A seguito della denuncia sporta dai familiari all'Arma dei Carabinieri, la Prefettura di Forlì-Cesena ha attivato il protocollo di ricerche di persona scomparsa. Come nei giorni scorsi, anche domenica l'elicottero dei carabinieri si è levato in volo per una ricerca ad ampio raggio, senza però alcun esito positivo. Gabriella Turchi è un'anziana di 77 anni. L'ultima volta è stata vista nei pressi del centro storico, tra Corso Mazzini e Piazza Saffi. Alta circa 150 centimetri, è di corporatura esile e ha capelli brizzolati tendenti al bianco. Vestiva al momento dell'allontamento una maglietta bianca con un orsacchiotto azzurro, jeans stretti verdi, sandali azzurri ed una borsa gialla. Purtroppo al momento della scomparsa la 77enne non aveva con se il telefono. Le ricerche sono diffuse sul territorio, dato che il centro è stato già battuto e non ci sono ulteriori elementi che possano permettere di localizzare una zona specifica per le ricerche. Chi la vedesse è pregato di contattare il 112.