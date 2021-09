Ha fatto colazione al bar poi è svanita nel nulla in piazza Saffi: anziana scomparsa da oltre un mese

Un mese e tre giorni: tanto è passato dalla misteriosa scomparsa di Gabriella Turchi, una donna di 77 anni che pare essersi “volatilizzata” nel nulla in centro storico dopo essersi fermata ad un bar. Non hanno infatti dato esito le ricerche dell'anziana che viveva con la figlia a pochi passi dal comando provinciale dei Carabinieri. La donna è scomparsa nel fazzoletto di centro storico tra la caserma di corso Mazzini e un bar di inizio corso Garibaldi, un tragitto quasi interamente occupato da piazza Saffi, di mattina piena di persone e negozi aperti.

Gabriella Turchi viene descritta dalla figlia come un'anziana lucida di mente, autonoma nelle sue abitudine, in grado anche di fare passeggiate di una certa lunghezza. La sua abitudine in particolare, era quella di uscire di casa, fare colazione in piazza Saffi e poi camminare un po' per corso Garibaldi e via delle Torri. Viveva con la figlia da qualche tempo e non aveva alcun segnale di difficoltà psichica. E questo rende ancora più un rompicapo la vicenda.

Dopo la colazione al bar, più niente. Neanche un avvistamento nonostante la foto della signora scomparsa sia stata più volte pubblicata. La donna non aveva con sé il cellulare, dato che il suo si era rotto poco prima e la figlia sarebbe andata nel giro di pochi giorni a prenderne uno nuovo. Nessun segnale anche da altri sistemi classici di tracciamento, come l'uso del bancomat o altri pagamenti elettronici. Il tutto in pieno centro a Forlì. I carabinieri nelle loro ricerche, anche con l'elicottero, hanno ampliato il raggio fino a 10 chilometri di distanza, ma neppure questo è servito a raccogliere indizi.

Alta circa 150 centimetri, è di corporatura esile e ha capelli brizzolati tendenti al bianco. Vestiva al momento dell'allontamento una maglietta bianca con un orsacchiotto azzurro, jeans verdi, sandali azzurri ed una borsa gialla. Le ricerche non si sono formalmente mai fermate, ma da qualche settimana procedono secondo i normali canali, cioè dotando di foto le pattuglie delle forze dell'ordine. Dato il lungo periodo passato e la totale assenza di avvistamenti, nonostante il contesto urbano, l'ipotesi di gran lunga più probabile è che la donna abbia perso la vita, anche se non si capisce come.