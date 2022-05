Poche righe per spiegare la sofferenza che viveva: si toglie la vita lanciandosi dal secondo piano

Ha lasciato un bigliettino in casa, dove in sostanza spiegava che non riusciva più a vivere nella condizione che stava attraversando. E così nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì ha trovato il coraggio di lanciarsi dal secondo piano della villetta bi-familiare dove abitava, sulle prime colline del Forlivese. E' finita così la vita di un'anziana ultraottantenne. A dare l'allarme al 112, intorno alle 6, è stata una vicina di casa, che ha notato il corpo esanime della donna sul pavimento del cortile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I Carabinieri di Bertinoro e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno proceduto ai rilievi di legge. In casa i detective dell'Arma hanno trovato un bigliettino: poche parole scritte dalla vittima per spiegare la sofferenza che stava attraversando anche per motivi di salute. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì a disposizione dell'autorità giudiziaria, come disposto dal pubblico ministero Francesca Rago. Ma di fatto l'indagine è già chiusa. Un dramma interiore sfociato in un estremo gesto.