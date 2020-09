Anziani nel mirino, i Carabinieri sventano furti e truffe: allontanate quattro persone

Sventati dai Carabinieri di Modigliana del Comando Compagnia di Forli una serie di furti nel paese della vallata del Tramazzo. Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, gli uomini dell'Arma hanno individuato quattro nomadi che, dopo aver occultato la loro auto con targa rumena, hanno puntato vari obiettivi del paese, tra cui la chiesa, una gioielleria ed il mercato settimanale. Durante il servizio i militari hanno individuato due uomini e due donne, tutti con precedenti specifici per furto e di origine romene. Effettuati i dovuti accertamenti, sono stati immediatamente allontanati e proposti per foglio di via che è stato immediatamente emesso dalla Questura.

L'intervento tempestivo, ma soprattutto preventivo, ha permesso di prevenire furti e truffe ai danni di anziani, che nella giornata del sabato in spensieratezza si recano al mercato settimanale ignari di essere preda di malviventi. L'attività dell'Arma rientra nella serie di attività mirate svolte dai Carabinieri della Compagnia di Forlì e finalizzate a prevenire raggiri ai danni degli anziani e fasce più deboli. All'Arma i ringraziamenti del sindaco Jader Dardi: "Sabato mattina una attenta operazione dei Carabinieri ha permesso di bloccare un gruppo di nomadi che aveva l'obiettivo di tentare di introdursi in abitazioni o agire a danno di persone anziane, mandavano avanti minorenni per dare meno nell'occhio. Anche su questo versante occorre prestare la massima attenzione e non esitare a fare segnalazione ai Carabinieri che possono intervenire per compiere i necessari accertamenti".