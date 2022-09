Anziano scomparso da casa a Fiumana, ritrovato dopo ore a 10 chilometri di distanza

Le ricerche sono durate diverse ore, ma per fortuna c'è stato il lieto fine per un anziano di 76 anni scomparso nella prima mattinata, ancora prima dell'alba, da Fiumana. L'anziano, che ha problemi psichici, ma è in buona salute dal punto di vista fisico, è scomparso da casa si presume intorno alle 5 di mattina. I familiari, infatti, non lo hanno trovato in casa al loro risveglio. Subito è stato dato l'allarme e sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri in tutta la campagna di Fiumana.

Intorno alle 14, essendo state vane le ricerche, il campo base dei vigili del fuoco è stato trasferito a Vecchiazzano, nei pressi dell'ospedale. Solo nel primo pomeriggio l'anziano è stato trovato dal figlio che vagava per il Parco Urbano di Forlì, disorientato ma in buone condizioni. L'anziano ha camminato per circa 10 chilometri. Dopo essere stato raggiunto anche dalle forze dell'ordine, espletate le attività burocratiche, è stato restituito alle cure dei familiari.