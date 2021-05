Anziano di 89 anni sparito nel nulla, sono ore di ansia per la famiglia: le ricerche

C'è grande apprensione per un anziano di 89 anni, Antonio Lombini, scomparso in mattinata a Meldola. Intorno alle 10:30 è uscito di casa con la sua vettura, una Punto grigio chiaro, doveva andare dall'orologiaio, che si trova poco distante dalla sua abitazione. L'89enne si è effettivamente recato nell'esercizio commerciale, ma non ha fatto rientro a casa, facendo scattare l'allarme tra i suoi familiari, che sono alla ricerca di informazioni utili per ritrovarlo. E' già stata fatta denuncia ai Carabinieri per la scomparsa. L'anziano indossa pantaloni marroni, una camicia scozzese e un giubbotto smanicato. E' sprovvisto di cellulare, avendolo dimenticato in casa, ma ha i documenti. Le ricerche si stanno estendendo in tutta l'area di Meldola, ma con il passare delle ore si stanno ampliando ai territori limitrofi, dato che si teme che possa essersi perso. Chiunque possa fornire informazioni utili può contattare le forze dell'ordine al 112, ma anche il numero messo a disposizione dalla famiglia: 3288247463.