Anziano scomparso, drammatico epilogo: trovato il corpo senza vita dell'81enne

L'ultima volta che era stato visto risale a domenica 13 giugno all'altezza del ristorante "Il Farro" in via Borsano, dove era stato allestito il campo base delle ricerche

E' stato trovato nella prima serata di martedì il corpo senza vita di Sante Cavina, l'anziano ipovedente di 81 anni scomparso da oltre una settimana. L'ultima volta che era stato visto risale a domenica 13 giugno all'altezza del ristorante "Il Farro" in via Borsano, dove era stato allestito il campo base delle ricerche che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri Forestali, Protezione Civile e Soccorso Alpino. Nella corsa contro il tempo erano stati impiegati anche droni, unità cinofile e anche un elicottero.

L'epilogo drammatico è arrivato martedì intorno alle 20, quando una squadra dei Vigili del Fuoco ha individuato il corpo dell'81enne tra i rovi in un'area impervia nel territorio comunale di Castrocaro, vicino ad un campo di grano. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile. La macchina dei soccorsi si era mobilitata a seguito della denuncia di scomparsa, arrivata giovedì sera. Vivendo da solo, nessuno aveva segnalato l'assenza dell'anziano fino a quando l'addetta delle pulizie domenistiche, giovedì scorso, si è accorta che mancava da casa.

La Polizia di Stato aveva diffuso la foto segnaletica nella speranza di individuare qualcuno che l'abbia visto e che potesse fornire indicazioni utili. Alcune segnalazioni giunte e verificate erano risultate purtroppo inattendibili. Sante Cavina era una persona nota per la sua attività nel mondo della cultura e dell'università. Una persona dalla mente vivace, così come ben allenata, compatibilmente con l'età, a lunghe camminate, dato che da Forlì spesso si dirigeva a piedi sulle prime colline tra la città, Predappio e Castrocaro. Gli inquirenti dovranno chiarire le cause del decesso.