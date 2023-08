Non risponde alle telefonate del nipote, la triste scoperta: il familiare trovato morto in casa

Non rispondeva alla telefonata del nipote. Una cosa inusuale, perchè con il familiare i contatti erano frequenti. E così è scattato l'allarme. Che si è trasformato in dolore. E' stato trovato infatti in casa senza vita un anziano residente a Sant'Andrea di Forlimpopoli. Il fatto risale a domenica scorsa, intorno alle 12. Su segnalazione del nipote della vittima, i Vigili del Fuoco di Forlì hanno operato con una autoscala per entrare all'interno dell'appartamento, posto al primo piano, dopo che non aveva ricevuto alcuna risposta. Poi la triste scoperta. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

