Fatale l'incendio di sterpaglie: l'anziano caduto tra le fiamme non ce l'ha fatta

Si è spento all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove era giunto in gravi condizioni, l'anziano ultraottantenne rimasto ustionato dopo un incidente in un fondo privato di Grisignano, in viale dell'Appennino, avvenuto venerdì mattina. La vittima, Italo Torricelli, era presumibilmente incappato in una caduta mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie, riportando ustioni. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava incendiando alcune sterpaglie, quando è finito tra le fiamme, probabilmente a seguito di una caduto (non è chiaro se a seguito di un malore o perchè fatalmente inciampato). L'allarme alla sala operativa del 118 era arrivato intorno alle 11. Sul posto avevano operato anche i Vigili del Fuoco, che provvedendo allo spegnimento del rogo, evitandone la propagazione. Il ferito è stato trasportato al "Bufalini", specializzato nel trattamento delle ustioni, ma non le cure dei medici non sono servite per strapparlo alla morte.