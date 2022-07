"Una scommessa vinta, un sogno realizzato": nasce il primo spritz al cedro made in Forlì

L'idea è di Simone Tocci, imprenditore forlivese da anni impegnato nel settore delle materie prime alimentari. Proporre un prodotto completamente diverso nel panorama dei drink in voga, per offrire una gustosa alternativa agli happy hour e ai momenti di convivialità estivi e non solo. E così nell'agosto del 2021 si è accesa la lampadina che ha portato alla nascita di "Riviera Spritz", al gusto di estratto di cedro, che martedì mattina ha fatto il suo debutto ufficiale in Piazza delle Erbe presentandosi come il primo e originale aperitivo made in Forlì.

Tocci ha voluto proporre un prodotto completamente diverso, nel panorama dei drink in voga, per offrire una gustosa alternativa agli happy hour e ai momenti di convivialità estivi e non solo. Diverso nel gusto e diverso nel colore, un bel verde intenso e acceso, Riviera Spritz fa il suo ingresso nel mondo del beverage: estratto di cedro, infuso di erbe aromatiche tra le quali spunta la melissa e pochissimo zucchero, molto meno degli altri drink e con una particolarità degna di nota: Riviera non ha bisogno di acqua o soda in aggiunta perché è un prodotto liscio e va gustato nella sua purezza.

Versatile negli utilizzi, ha già conquistato la fantasia del suo primo barman capace di inventare decine di ricette e abbinare il liquore, nel giusto equilibrio, spaziando dalla tonica al gin, dal prosecco al vermouth. Tutte ricette e abbinamenti che si possono trovare nel sito www.rivieraspritz.it nella sezione dedicata ai cocktail da proporre e arricchita da altre idee e ricette di una community che sta nascendo attorno a Riviera Spritz.

Nelle parole di Tocci si sente tanto l'orgoglio "per una scommessa vinta e per un sogno realizzato". Ricorda, Tocci, la prima formula e le prove fatte per arrivare ad avere 15 bottiglie, semplici e senza etichetta, e intraprendere un viaggio fuori Forlì per far provare ai gestori dei locali più noti, il proprio prodotto. Più di un centinaio di mini degustazioni e riscontri assolutamente positivi hanno spinto Simone a proseguire e a far partire un primo lotto produttivo da posizionare nel mercato e da proporre ai distributori italiani, primo fra tutti il distributore per il Veneto, zona particolarmente attenta al buon bere e “patria” dello spritz, dove Riviera ha riscosso subito un meritato successo.

Accanto a Tocci, oltre ai suoi distributori e al bartender di fiducia, anche Giuseppe Tolo dell’agenzia Casa Walden, partner fin da subito di questa nuova avventura, che affianca Simone Tocci curando e gestendo il visual, la comunicazione, il marketing adv e le strategie per il web e i social. Un’ultima considerazione l’ha voluta esprimere anche l’assessore comunale al Centro Storico, Andrea Cintorino, presente oggi al debutto di Riviera e felice "di portare il giusto riconoscimento a un imprenditore del territorio", auspicando che "parta dalla città un nuovo modo di bere, un modo tutto “made in Forlì”".

Riviera Spritz è accattivante e originale anche nel look: un’importante bottiglia di vetro in un nude look grazie alla particolare etichetta trasparente che esalta tutta l’essenza del prodotto. Il viaggio di Riviera è partito, diversi locali lo stanno già proponendo nelle loro serate d’estate e la rete dei distributori cresce ogni giorno di più, dall’Emilia Romagna al Veneto, dalla Val d’Aosta alla Toscana, dal Trentino alla Costiera Amalfitana. Tocci ha anche deciso di non affidare il suo prodotto al canale della grande distribuzione, "per privilegiare i distributori e quei gestori di locali e bar che hanno a cuore i propri clienti e sanno esaltare, in mille abbinamenti e occasioni, il verde e fresco gusto di Riviera".