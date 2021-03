Aperte le iscrizioni agli asili nidi, l'assessore: "Contesti pensati appositamente per i più piccoli"

“Ci tengo a sottolineare l'importanza dei nidi d'infanzia perché al loro interno i bambini si muovono in un contesto appositamente pensato per loro"

L'Amministrazione Comunale di Forlì informa che sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia per l'anno scolastico 2021/2022. Per accedere al servizio educativo, rivolto alle famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi che siano residenti nel Comune di Forlì, è possibile presentare la domanda di ammissione entro il 9 aprile 2021. Per l'iscrizione ai Nidi d'Infanzia (comunali, in concessione e privati in convenzione) la domanda dovrà essere presentata in modalità online accedendo attraverso il portale dei servizi scolastici del Comune. L'accesso al portale può avvenire tramite SPID (obbligatorio per gli iscritti registrati dal 1 marzo 2021) o con le credenziali Softech (attivo fino al 30/09/2021) per gli utenti già registrati.

Per i Nidi Comunali gli Open Day si svolgeranno in modalità a distanza, attraverso Google Meet. Per partecipare occorrerà prenotarsi accedendo al link https://icos.comune.forli.fc.it/. A seguito della prenotazione, un giorno prima dell'incontro, si riceverà tramite mail il link al quale collegarsi per partecipare.

“Ci tengo a sottolineare l'importanza dei nidi d'infanzia perché al loro interno i bambini si muovono in un contesto appositamente pensato per loro, in cui possono vivere esperienze significative di incontro e socializzazione, sviluppando autonomie e competenze attraverso una molteplicità di proposte che ne sostengono i bisogni di scoperta e conoscenza – spiega l’assessore alle politiche educative Paola Casara -. Il tutto nell'ambito di un percorso costruito attraverso il dialogo e il confronto con le famiglie. Ricordo inoltre il recente ampliamento della convenzione con gestori privati messo in piedi dal Comune, che va ad aumentare e qualificare l'offerta formativa dei nostri nidi. Infine – conclude l’assessore -, voglio ricordare che grazie all'aiuto di importanti contributi statali, regionali e comunali le famiglie vengono agevolate da un significativo abbattimento delle rette.”

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Rapporti con le Famiglie e Tariffe che, alla luce del perdurare dell’epidemia, è chiuso al pubblico. Sarà quindi possibile accedere solo su appuntamento telefonando ai numeri telefonici 0543/712116/712340/712425/712325 o scrivendo alla mail:info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it