Aperte le iscrizioni ai centri estivi e al progetto Conciliazione vita-lavoro

Come ogni anno, in vista dei tre lunghi mesi di sospensione dell'attività scolastica, le famiglie devono organizzare l’estate per i bambini ed i ragazzi. Anche quest'anno la Regione Emilia Romagna prevede il consueto contributo per l'iscrizione ai centri estivi dei ragazzi dai 3 ai 13 anni di età, abbattendone le rette. Un concreto aiuto per le famiglie, che potranno così far vivere ai propri figli esperienze educative, di qualità e divertenti anche durante i mesi estivi.

Come si accede al contributo

Le famiglie residenti nel Comune di Forlì e nel Comprensorio che possiedono i requisiti (Isee fino a 35mila euro - Isee 2021, o se non in possesso, Isee 2020 - o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall'Isee corrente) possono presentare domanda fino a venerdì 14 giugno. Il contributo massimo erogabile per l'abbattimento della retta del centro estivo per ciascun figlio è di € 112,00 a settimana per un massimo di 336 euro complessivi. Il numero delle settimane di frequenza sovvenzionabili potrà variare in relazione al costo settimanale del Centro Estivo.

Per i residenti nel Comune di Forlì

L’elenco dei Centri Estivi accreditati presso il Comune di Forlì è pubblicato sul sito del Comune (https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=77421). La domanda potrà essere presentata on-line: sul sito del Comune di Forlì sono stati messi a disposizione il modello per la presentazione della domanda, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione. Per quanto riguarda gli altri Comuni del Comprensorio forlivese, si invitano le famiglie a consultare i siti dei Comuni di residenza o contattare gli uffici preposti per le modalità e i tempi di presentazione della domanda, tenendo conto che i requisiti per accedere al contributo sono Isee fino a 35mila euro - Isee 2021, o se non in possesso, Isee 2020 - o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall'Isee corrente.

Anche quest'anno il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese ha raccolto le informazioni che sono pervenute dalle diverse realtà che organizzano le attività per l’estate: nella newsletter “Speciale Centri Estivi” si trovano tutte le proposte (https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/newsletter-romagna-forlivese/canale-del-centro-per-le-famiglie-dei-comuni-della-romagna-forlivese/n-xx-speciale-centri-estivi-del-xx-maggio-2021).

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese cura le informazioni rivolte ai genitori anche per i Comuni del Comprensorio forlivese; attraverso la propria newsletter a cadenza quindicinale, raggiunge oltre 4000 famiglie comunicando loro quanto il territorio offre (in ambito educativo, sociale, culturale e del tempo libero).

Iscriversi è semplice: occorre collegarsi al lik https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/newsletter-romagna-forlivese?fbclid=IwAR3ex11YrdWpALaS22-ElKA6WEJm9CGHxIyvdPhxdtVpQFeiKVrMH32hg2o; riceverete una email da confermare. Sarete così sempre aggiornati!