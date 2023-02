Aperte le iscrizioni ai laboratori gratuiti dedicati agli under35 a cura di Masque teatro

Sono aperte le iscrizioni al ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno e il contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. Si tratta di cinque appuntamenti, programmati tra febbraio e maggio 2023, tutti di sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18.



In questa serie di laboratori si esploreranno le dimensioni di pensiero e creazione che attraversano le pratiche artistiche stabilendo contatti ed ibridazioni possibili tra discipline, discorsi, tecniche, al fine di sviluppare nuove complessità di pensiero per le nuove generazioni.

Si parte sabato 25 febbraio, al Teatro Félix Guattari, con il laboratorio How to grow a lotus condotto da Francesca Proia, in cui il processo di ricerca corporea basato sullo yoga innesca un fenomeno di fioritura percettiva. La sensibilizzazione che questa pratica produce costituisce l’inizio di ogni atto performativo possibile: un corpo spogliato da ogni condizionamento, capace di ricreare il tempo e lo spazio. Questo laboratorio propone un lavoro sulle tecniche dello yoga atte a mettere a fuoco il tema della presenza. A partire da qui, verranno esplorati differenti modi per generare una danza. Francesca Proia ha lavorato come danzatrice in Italia e in Francia. Ha collaborato a lungo con il regista Romeo Castellucci / Socìetas Raffaello Sanzio. Attiva nell'ambito della creazione performativa, ha presentato i suoi lavori nei maggiori festival italiani e internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti. Interessata da sempre alle pratiche di rinnovamento percettivo, giovanissima si diploma insegnante di yoga. Tutto il suo lavoro è attraversato da un percorso di studio dello yoga che diviene una forma di ricerca poetica appoggiata sulle tecniche sottili.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 11 marzo, presso la Fabbrica delle Candele, con il laboratorio Filosofia ed ecosofia condotto da Arianna Mazzotti. Un laboratorio come luogo di ascolto e di composizione: si procede alla ricerca di un ritmo e di un rapporto altro con le voci del pensiero che materiano la creazione concettuale. Oggetto del laboratorio è l'indagine intorno a un problema antico e per molti versi inattuale: l'identità di mente e materia, ciò che possiamo chiamare “natura”. Cosa comporta pensare questa identità nelle nostre pratiche di esistenza? In che modo filosofia ed ecosofia possono frequentare oggi quei luoghi che si aprono oltre la logica dualistica? Arianna Mazzotti insegna Storia e Filosofia nei licei. Si è laureata in Filosofia all'Università di Ferrara e ha conseguito il titolo magistrale in Scienze Filosofiche a Bologna. Ha approfondito gli studi filosofici verso una prospettiva interculturale e interdisciplinare, conseguendo il Master in Studi Orientalistici e Interculturali, presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini. È membro del gruppo di ricerca “Officine Filosofiche” ed è socia del Laboratorio di Filosofia e Cultura “Mechrí” di Milano.

Il terzo laboratorio, condotto da Agnese Doria, dal titolo La scena che educa, si svolgerà sabato 1 aprile, alla Fabbrica della Candele, e sarà rivolto in particolare a giovani docenti ed educatori. Infatti, attraverso il racconto delle esperienze di chi quotidianamente riflette e fa pratica delle questioni legate ai “giovani spettatori” si avrà modo di comporre un mosaico di voci e prassi, competenze e sperimentazioni, capaci di mettere in luce una nuova consapevolezza sul nostro essere spettatori, oggi, e sul ruolo delicato e tuttavia vitale che può avere l'adulto che accompagna i più giovani a vivere singolarmente e collettivamente l’esperienza di visione. Agnese Doria ha lavorato a Milano nella redazione di Ubulibri diretta da Franco Quadri. Dal 2007 è giornalista iscritta all’ordine dell’Emilia-Romagna. Ha collaborato con La Repubblica Bologna e l’Unità Emilia-Romagna scrivendo di teatro. Tra i fondatori di Altre Velocità, è la responsabile del settore educativo dell’associazione.

Sabato 15 aprile, sempre alla Fabbrica delle Candele, si tiene il quarto incontro: Dalla metafora al concetto, condotto da Sara Baranzoni. Molto spesso, nel desiderio di comprendere e affrontare la realtà, ci serviamo di metafore o immagini che ci paiono simbolizzare alcuni aspetti in modo potente. Ma può davvero una metafora aiutare a orientarci nella complessità del presente, o per viverlo – e quindi trasformarlo – abbiamo bisogno di pensare diversamente? In questo laboratorio si partirà da immagini vive che hanno generato metafore comunemente usate per descrivere la realtà quotidiana, per poi interrogarsi su come, a partire da esse, è possibile derivare concetti e forme discorsive capaci di agire performativamente su di essa. Sara Baranzoni è docente di Performance e di Metodologia della ricerca in arte presso l’Universidad de las Artes di Guayaquil (Ecuador), e adjunct lecturer presso la Technological University Dublin (Irlanda). Le sue ricerche si muovono nell’ambito della filosofia della tecnologia, l’ecologia politica e le arti performative. Ha pubblicato numerosi saggi in italiano, francese, spagnolo e inglese.

Quinto e ultimo appuntamento, sabato 13 maggio, alla Fabbrica delle Candele, con il laboratorio L’azione precede il pensiero, condotto da Eleonora Sedioli. Il laboratorio indagherà il concetto di espressione elementare del corpo, al fine di far emergere la natura intima del gesto. Attraverso una serie di esercizi fisici basilari la figura lavorerà sui fondamentali del concetto-azione: sforzo, allungamento, compressione, attesa, astrazione. A partire quindi dal corpo, si porteranno i giovani partecipanti ad acquisire consapevolezza di sé, potenza espressiva, capacità di creazione. Eleonora Sedioli è performer e attrice. Giovanissima inizia il suo percorso artistico con Masque teatro. Da allora è attrice in tutte le produzioni della compagnia sviluppando un proprio percorso originale, sino a divenire la figura che individua la poetica del gruppo. Un atletismo solido la spinge ad affrontare la scena come un lottatore danzante. Nel 2001 Masque teatro riceve il premio UBU Speciale per il progetto “Prototipo” di cui Eleonora Sedioli è una delle attrici protagoniste. Al 2011 risale la collaborazione con il fotografo Enrico Fedrigoli che ne fissa, con la tecnica del banco ottico, le posture in movimento. Le tavole andranno poi a comporre nel 2012 una mostra monografica “ES”, presentata sia in Italia sia all’estero. A lei è dedicata una sezione del libro fotografico Overground che raccoglie il lavoro del fotografo di scena Luca Del Pia.