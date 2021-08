Aperte le iscrizioni al Master Universitario di primo livello in "Fundraising per il nonprofit e gli enti pubblici"

Per iniziativa del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna (Campus di Forlì), con la collaborazione di Ser.In.Ar., è in programma il Master Universitario di I livello in “Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici”, un iter formativo riservato a giovani laureati (laurea triennale o magistrale), i quali, per accedere al Master, dovranno sottoporsi ad un test psico-attitudinale volto a valutare capacità organizzative, logiche, motivazionali e manageriali, in funzione del percorso didattico proposto.

Il Master, il cui direttore è il professor Valerio Melandri, ha durata annuale, rilascia 60 crediti formativi universitari e ha come obiettivo di formare professionisti del fundraising per enti non profit e organizzazioni pubbliche che necessitano di attivare raccolta fondi, come università, ospedali, musei, enti locali). Il Master fornisce competenze specifiche per operare in organizzazioni di piccole, medie, o grandi dimensioni, approfondendo tutti gli aspetti della raccolta fondi (piccoli donatori, grandi donatori, on line, off-line, metodi tradizionali e innovativi) e gli strumenti a disposizione di un fundraiser, fra cui il direct mail, il telemarketing, il face to face, le opportunità del web, il direct email marketing, i lasciti e i testamenti, i colloqui personali, il crowdfunding, le lettere, per entrare in contatto con potenziali donatori, creare e coltivare relazioni che favoriscano il coinvolgimento e quindi il dono stesso.

Il Piano didattico del Master prevede insegnamenti su temi, quali i principi e le tecniche del fundraising, gli strumenti legali e fiscali, il direct marketing, il marketing per il fundraising, la corporate fundraising, i grandi donatori, il digital Fundraising, l’economia aziendale, le Fondazioni e le Istituzioni e gli eventi per il Nonprofit. La scadenza del bando è fissata al 24 novembre, mentre la selezione dei candidati è prevista il 29 e 30 novembre, mentre il periodo di immatricolazione va dal 10 al 20 dicembre 2021. Le lezioni si terranno presso il Campus di Forlì. Sono ammessi fino ad un massimo di 40 partecipanti. Per informazioni sul master: Claudia Branchetti (e mail: master@fundraising.it, telefono 0547.374150). Per partecipare alla selezione dei candidati, è necessario consultare il bando integrale: per scaricarlo clicca qui.