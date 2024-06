Sono aperte le iscrizioni all’Istituto Musicale Angelo Masini per l'anno accademico 2024/2025. L'inizio delle lezioni è previsto per il 16 settembre. Il Masini, da sempre impegnato nella diffusione della cultura musicale e scuola di riferimento per l’educazione musicale in città, offre una vasta gamma di corsi per tutte le età e livelli di competenza. Ci sono corsi di strumento (pianoforte, chitarra, violino, batteria, flauto, clarinetto, e molti altri), corsi di canto (canto lirico, moderno e corale), teoria e solfeggio (per una solida formazione musicale di base), laboratori di musica d'insieme (per sperimentare la pratica orchestrale e di gruppo), corsi di composizione e arrangiamento (per sviluppare la propria creatività musicale) e corsi propedeutici e 0/5 anni. I docenti del Masini, tutti musicisti professionisti con anni di esperienza nell'insegnamento e nel mondo dello spettacolo, garantiscono una formazione musicale di qualità e sono pronti a guidare gli studenti nel loro percorso di apprendimento e crescita artistica. Iscrizioni e Informazioni www.fondazionemasini.it - 0543.33598