Aperte le pre-iscrizioni alla Scuola Diplomatica e delle Carriere Internazionali

Si svolgerà dal 5 al 16 febbraio al Padiglione Gaddi-Morgagni del Campus Universitario di Forlì la “Scuola Diplomatica e delle Carriere Internazionali”, per iniziativa del Dipartimento di Scienze e Politiche Sociali dell’Università di Bologna, in collaborazione con lo stesso Campus e Ser.In.Ar. che cura la parte organizzativa/gestionale. Si tratta di un corso intensivo di preparazione al Concorso di ammissione alla carriera diplomatica, promosso annualmente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"La Scuola - spiega Marco Balboni, professore ordinario presso l’Università di Bologna e coordinatore della Scuola - costituisce un progetto sperimentale unico in Italia, in quanto nel nostro Paese i percorsi formativi di preparazione al concorso indetto dal Ministero vengono comunemente erogati da società o enti a carattere privato con costi piuttosto sostenuti. Il nostro è il primo promosso da un ente universitario pubblico, che si pone l’obiettivo di fornire la formazione necessaria a costi più accessibili. Tengo a precisare che il concorso ministeriale è una prova assai complessa, composta da 5 prove scritte e una orale, che necessita di una formazione robusta e, quindi, di un lavoro di preparazione molto approfondito".

Il corso prevede nella prima settimana approfondimenti sugli strumenti utili per affrontare le prove scritte nelle varie materie (storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea, politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale, inglese e un’altra lingua straniera a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, russo). La seconda settimana sarà dedicata a simulazioni vere e proprie delle prove scritte, al termine delle quali i corsisti avranno la possibilità di un dialogo in aula relativamente al testo elaborato, anche con il supporto dei formatori.

La Scuola diplomatica, riservata a candidati in possesso di laurea magistrale, di laurea del vecchio ordinamento, di dottorato o di scuola di specializzazione, vedrà come docenti, tra gli altri, la professoressa Elena Calandri, il professor Roberto Cisotta, il professor Francesco Nucci, il professor Gianmario Raimondi, il professor Antonio Varsori: il comitato scientifico è composto oltre che dal professor Balboni, dalla professoressa Giuliana Laschi e dal professor Paolo Soave. “Se questo progetto sperimentale – conclude Balboni – avrà successo, abbiamo già in prospettiva di trasformarlo in un Master Universitario più strutturato e temporalmente più lungo, al fine di offrire un’opportunità formativa ancora più completa". Fin da ora è possibile effettuare la pre-iscrizione (entro il 7 gennaio) al seguente link: https://www.serinar.unibo.it/Progetto pilota Scuola Diplomatica