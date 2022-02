Da Cesenatico approda a Forlì il format 'bakery, gelato e caffè', primo passo di un franchising

Dopo una girandola di chiusure negli spazi commerciale del centro commerciale Punta di Ferro, la "piazza" dedicata alla ristorazione rivede la gelateria con un un locale sensoriale in cui il gelato viene mantecato al banco, sul momento, i cappuccini possono essere color del sole perché a base di curcuma e le crepes salate rosse come la barbabietola. E' una "bakery gelato e caffè" la nuova apertura, targata "Amodo", inaugurata il 30 gennaio all'interno del centro commerciale Punta di Ferro a Forlì. Il locale, con 50 posti a sedere, ha preso il posto della mensa Camst, aperto dalla colazione della mattina fino alla cena, passando per aperitivi, merende e pranzi.

Il format di "Amodo" è nato a Cesenatico, in viale Carducci, davanti al Grand Hotel da Vinci e l'ideatore è Filippo Torelli. Il locale funziona molto bene ed è per questo che il proprietario ha pensato di trasportare questo format vincente in un altro luogo. Il locale di Forlì, infatti, è il primo franchising ma "Amodo" ha ambizioni di andare oltre e di espandersi ulteriormente. In questo momento a gestirlo c'è Agata, capo area con un'esperienza nel settore di 14 anni, ma, per stare dietro al bancone di Amodo, sono stati formati una decina di ragazze e ragazzi. Essendo in un centro commerciale è aperto dalle 9 alle 21, mentre il locale di Cesenatico ha un orario più elastico (dalle 7.30 a mezzanotte), ma la risposta del pubblico anche nel capoluogo forlivese è già molto positiva. "Chi ci viene a trovare - ha concluso Agata - poi ritorna. E lo stiamo vedendo anche nel nuovo locale che è partito benissimo".