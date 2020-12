Apertura del mercato ambulante e del mercato delle Erbe, tutte le informazioni

Anche i mercati si adeguano alla nuove norme anti-Covid relative alla festività, con le aperture a seconda dei giorni rossi e arancioni. L’Amministrazione comunale informa che, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle indicazioni contenute nell’ultimo Dpcm, il mercato alimentare di Piazza Cavour si svolgerà quindi nelle giornate del 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020 e 2, 4, 5 gennaio 2021 limitatamente alla vendita di prodotti alimentari e florovivaisti. Per i prodotti prevalenti del Marcato delle Erbe, infatti, è permessa la vendita sia per i giorni di zona rossa, sia per quelli di zona arancione.

Il mercato extralimentare ambulante di Piazza Saffi, Via delle Torri, Piazza Duomo e Piazza Cavour si svolgerà invece nelle giornate di lunedì 28 dicembre 2020 e lunedì 4 gennaio 2021. I mercati minori di Piazza Cavour, infine, si svolgeranno nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.