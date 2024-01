Si avvicina l'apertura di Esselunga a Forlì: aperte le selezioni per circa 100 dipendenti

Si avvicina l'apertura del supermercato Esselunga, il primo della catena lombarda della grande distribuzione in città. Come è noto sorgerà in via Ravegnana all'intersezione con via Napoleone Bonaparte, non lontano dal centro commerciale 'Formì', all'interno di un nuovo edificio in via di costruzione con 1.500 mq di superficie di vendita. Esselunga stima di assumere circa 100 nuovi dipendenti e lo farà tramite un “job day”, una due giorni in cui concentrerà i colloqui con gli aspiranti candidati.

Vengono ricercate diverse figure professionali: il sito di Esselunga, nella sezione delle posizioni aperte, indica 'Allievo responsabile' e diversi ruoli dell'area vendita, dalla cassa al riordino dei prodotti sui banchi ai reparti freschi. Il job day è fissato per il 27-28 febbraio. Non è stata invece ancora ufficializzata la data di apertura del punto vendita alla clientela. Per partecipare al reclutamento occorre candidarsi da lunedì 29 gennaio a domenica 11 febbraio 2024 iscrivendosi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi.

I candidati selezionati, dopo un iniziale periodo di formazione all’interno di supermercati Esselunga già esistenti, saranno quindi inseriti nel nuovo negozio di Forlì al momento della sua apertura. Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con i requisiti verranno contattati e saranno invitati all’evento che si terrà a Forlì nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo Esselunga.

Le professionalità più ricercate sono l’allievo responsabile e l’addetto alla vendita e specialista di mestiere: la figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale per raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo al fine di acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà la gestione dei reparti e la lavorazione dei prodotti.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all'interno di uno specifico reparto del negozio con il compito di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell'acquisto. Nei reparti freschi (Gastronomia, Macelleria, Panetteria, Pescheria) si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L'apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.