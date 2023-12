Contro l'arrivo di Esselunga c'è il ricorso: "Si stanno realizzando 170 mq in più di superficie di vendita"

Torna a riproporsi un braccio di ferro per lo sbarco di Esselunga a Forlì. Come ormai è noto, infatti, la catena della grande distribuzione alimentare aprirà un punto vendita a Forlì, entro la fine del 2024, in via Ravegnana, nel cantiere ben visibile che si trova all'angolo con via Napoleone Bonaparte, dove da tempo è stata già realizzata una rotonda. Un segnale della sua apertura era ben leggibile anche dalla cospicua donazione di 75mila euro per le spese sostenute dal Comune per gli allestimenti di Natale in piazza Saffi.

Esselunga ipotizzava inizialmente di insediarsi, realizzando un megastore da 2.500 mq tra via Bertini e via Balzella, ma la pratica urbanistica – andando in variante al piano del Commercio e quindi da autorizzare dal Consiglio comunale – si scontrò con un aspro dibattito politico, l'opposizione delle associazioni dei commercianti e la netta opposizione di un comitato che nacque ad hoc, il Comitato No Megastore. Per questo infine il progetto sfumò.

Ora invece il nuovo progetto di Esselunga, che in Romagna aprirà prima a Ravenna, è di un supermercato di dimensioni “normali” ,in base alle previsioni del Piano del Commercio (1.500 mq di superficie di vendita) e la pratica è stata interamente gestita per via amministrativa dagli uffici dell'Urbanistica, dal momento che l'area è già autorizzata dal 2017 ad ospitare il commercio alimentare. Contro questa pratica però è scattato il ricorso di Confesercenti, che lamenta alla società che sta urbanizzando l'area starebbe creando “circa 170 mq in più di superficie di vendita non conteggiata rispetto a quanto se ne deve utilizzare, capaci di generare non meno di 3 milioni di euro di ricavi in più)”.

Duro l'affondo di Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti che prima parla di “sorprendente, soprattutto per la dimensione, sponsorizzazione per il Natale cittadino”. E poi, sempre sullo stesso tema: “Certo che se lo stile di Esselunga è quello di presentarsi sulla scena con un clamoroso lancio di banconote sul tavolo, magari cercando di tagliare la fila, stanno davvero sbagliando tutto”.

E nel merito del ricorso sostiene Corzani: “Resta il fatto che le società che sinora risultano essere titolari della concessione edilizia e dell’autorizzazione commerciale che la sottende, dell’intervento commerciale in via Ravegnana – angolo via Bonaparte, hanno istruito pratiche fondate su una interpretazione della superficie di vendita assolutamente difforme dalla più puntuale sentenza del Consiglio di Stato, dedicata al tema. Di tanto abbiamo informato gli Uffici Tecnici del Comune che, ne siamo certi, provvederanno a rettificare gli atti”.

Da parte sua Esselunga ha commentato di “essere molto tranquilla” di fronte alla contestazione e recrimina come “sproporzionata la richiesta di revoca del permesso di costruire”. Per Esselunga quindi si starebbe trattando di una “azione di concorrenza non sana”, secondo quanto ha dichiarato alla stampa.

Dettaglia da parte sua Corzani: “Confesercenti ha avviato l’azione amministrativa per non fare decadere i termini previsti, dopo aver proceduto all’accesso agli atti relativi all’intervento e per consentire agli Uffici comunali, di riattivare l’esame delle autorizzazioni rilasciate e provvedere nel merito. Stiano tranquilli in Esselunga, basterà anche per loro conformarsi all’applicazione delle regole così come hanno fatto tutti i marchi della distribuzione alimentare presenti a Forlì e potranno tranquillamente aprire”.

Confesercenti forlivese inoltre riconosce che “certamente associa buona parte di quei commercianti che dovranno misurarsi con il gigante lombardo Esselunga e intendiamo tutelarli, orgogliosi della strada che hanno fatto da quando erano una somma di piccoli commercianti del nostro territorio che gestivano piccoli negozi. Sono i nostri soci, li conosciamo praticamente uno ad uno e proprio in questo sta la nostra forte motivazione”.

“Noi pensiamo che la vicenda legata alla superficie di vendita della medio piccola struttura alimentare di via Ravegnana, troverà logica soluzione negli Uffici tecnici del Comune di Forlì, rispettosa, la soluzione, delle evidenze giuridiche emerse, così come della prassi seguita sinora in tutti gli altri casi assimilabili, pronti altrimenti a seguire le altre diverse opzioni di cui possiamo disporre per tutelare i nostri associati”, dice Corzani. Confesercenti spiega infine di valutare anche il ricorso al Tar.