La città ha una nuova piscina scoperta: primo giorno di bagni

Una nuova piscina arricchisce l'offerta in città, specialmente in questo periodo in cui chi resta in città e non va al mare cerca refrigerio e svago in acqua. Al polisoportivo Monti, come anticipato qualche giorno fa, ha riaperto l’impianto sportivo comunale del quartiere Cava, con annessa una nuova piscina scoperta.

A salutare l'approdo del progetto è il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo: "Un bel progetto di riqualificazione del vetusto impianto che oggi, dopo tanta fatica e note vicissitudini, vede la luce e splende sotto il sole della nostra città. Nei prossimi giorni faremo l’inaugurazione del nuovo centro invitando tutte le persone coinvolte nei lavori e soprattutto i nostri cittadini. Un bel segnale di riqualificazione e rigenerazione per il quartiere, un messaggio di ripartenza dopo la catastrofe di maggio. Avanti così, forza Forlì e viva il quartiere Cava".

Quello che è stata realizzata è una piscina scoperta con zona relax, sdraio e ombrelloni e in futuro anche campi per praticare tantissimi altri sport .Verranno aperti anche campi da padel, campi da tennis in terra rossa, campi da beach volley e racchettoni, playground di basket, calcio e calcio a 5. Inoltre una nuovissima clubhouse per pause ed aperitivi.