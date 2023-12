L’alluvione lo costringe a chiudere il ristorante, si lancia in una nuova avventura: "Pizza alla sorrentina ad alta digeribilità"

Cinque settimane fa ha dovuto fare i conti con la chiusura forzata del suo ristorante, la "Loggia dei Britti" di Bertinoro, per inagibilità del locale conseguente al dissesto del terreno causato dall'alluvione del maggio scorso. Ma quella di Nunzio Protopapa è una storia con un lieto fine. Già, perchè quasi contemporaneamente si è aperta l'opportunità di rilevare un locale nei pressi del Campus universitario in via Ventiquattro Maggio, traversa di via Corridoni, che ospitava una pizzeria da asporto. E mercoledì sera "LievitiAmo" si appresta ad accendere il suo forno a legna. Ad affiancare Nunzio in questa nuova avventura ci saranno il socio Matteo Stefanelli, la collaboratrice Sara Burini e il pizzaiolo Valerio Mazzola.

"Il ristorante che avevamo a Bertinoro è stato costretto a chiudere per inagibilità a causa del rischio di dissesto idrogeologico post alluvione - premette Protopapa -. Ma siamo stati fortunati, perchè nella domenica che abbiamo chiuso il ristorante l'ex gestione della pizzeria d'asporto (Grano Farina Pop, ndr) aveva annunciato la chiusura dell'attività. Tutto si è consumato nel giro di pochi giorni. Abbiamo formalizzato l'offerta e chiuso la trattativa. E così ci siamo trasferiti a Forlì". "LievitiAmo" non cambierà il format della precedente gestione, ma lo integrerà.

La prima novità riguarda l'orario, strizzando l'occhio agli studenti universitari. L'attività sarà aperta anche a pranzo, dal martedì al venerdì, dalle 12,30 alle 14,30, con un menù di pizze al taglio. "Inoltre, essendo salentino, proporremo panzerotti cotti al forno e rustici leccesi", annuncia Protopapa. Per quanto riguarda la pizza, "utilizzeremo un impasto a lunga lievitazione e ad alta digeribilità, realizzato con farine non raffinate, e la cottura sarà con un forno a legna. Presenteremo una pizza classifica sorrentina, con un cornicione non troppo pronunciato, e con una cottura lievemente più bassa rispetto a quella napoletana, con la base quindi un po' più croccante. Inoltre nel menù non mancherà la pizza alla pala, andando a soddisfare così le esigenze della clientela della precedente gestione".